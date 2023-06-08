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Грифы и стервятники помогают рейнджерам заповедника в Замбии

Грифы и стервятники помогают рейнджерам заповедника в Замбии

19 африканских грифов и бурых стервятников помогают охранять национальный парк «Кафуэ» в Замбии. К помощи хищных..

Дата загрузки: 2023-06-08

Грифы и стервятники помогают рейнджерам заповедника в Замбии
19 африканских грифов и бурых стервятников помогают охранять национальный парк «Кафуэ» в Замбии. К помощи хищных птиц пришлось прибегнуть из-за конфликта между дикой природой и человеком.

Браконьеры охотятся в заповеднике на животных, которые служат добычей львам и леопардам. В итоге крупным кошкам не хватает еды. Они приходят к жилью людей и убивают скот. А фермеры в отместку подбрасывают в заповедник отравленные туши коров. В итоге погибают и звери, и хищные птицы, в том числе редкие.

[Коринн Кендалл, сотрудница зоопарка Северной Каролины]:
«И африканским грифам, и бурым стервятникам угрожает исчезновение. Их ситуация даже хуже, чем у львов. За последние 30-40 лет популяции этих птиц сократились на 90%».

Грифы и стервятники – природные санитары. Они поедают падаль и тем самым препятствуют распространению болезней среди животных. Потеря этих видов стала бы серьёзно проблемой для местной экосистемы.

Спасти птиц и крупных кошек помогает отряд хищных пернатых. Два года назад специалисты зоопарка Северной Каролины снабдили грифов и стервятников GPS-трекерами. Так рейнджеры быстрее узнают об опасных ситуациях в заповеднике.

[Коринн Кендалл, сотрудница зоопарка Северной Каролины]:
«Птицы с GPS-трекерами летают везде. Так мы получаем информацию о происходящем в заповеднике. И главное, это помогает найти отравленные туши, которые представляют угрозу для всех плотоядных».

Также, чем быстрее рейнджеры узнают об отравленной туше, тем больше шансов выследить злоумышленника.

В заповеднике действуют и другие программы по охране животных. Это уже сыграло положительную роль, и популяции львов и леопардов постепенно увеличиваются.
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