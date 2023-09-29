Редкий андский медведь приехал в Честерский зоопарк спасать свой вид

Этот редкий андский медведь осваивается на новом месте. Он только что поселился в Честерском зоопарке в..
Дата загрузки: 2023-09-29
На нового питомца возлагают большие надежды. Он должен помочь спасти свой вид от вымирания. Вскоре Оберон познакомится с трёхлетней самкой по кличке Пача. В зоопарке надеются, что животные поладят и у них появятся детёныши.
Самому самцу десять лет, и у него ещё не было потомства. Если у него и Пачи родятся медвежата, то они тоже смогут участвовать в программе разведения. Это значит, что у редких животных будет больше шансов спасти свой вид.
По оценкам учёных, в дикой природе осталось менее 10 тысяч андских медведей. Их, кстати, также называют очковыми. Они обитают в Южной Америке в таких странах, как Боливия, Венесуэла, Эквадор, Перу, Колумбия и Панама.
Андский медведь – самый растительноядный после большой панды в семействе медвежьих. Питается в основном травой, плодами, корневищами, а иногда пальмовыми ветками. Но может поедать падаль и нападать на тапиров, оленей и других животных.
Андские медведи прославились благодаря герою детской книги – медвежонку Паддингтону, который, как известно, родом из «Дремучего Перу».
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