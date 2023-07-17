Приют в лесной глуши в Чили спасает диких животных

В лесной глуши в Чили спрятался приют для диких животных. В этом году здесь много новых..

В лесной глуши в Чили спрятался приют для диких животных. В этом году здесь много новых жильцов. Это и лисы, и совы, и соколы, и даже хищные кошки. Всем нужны лечение и реабилитация.

В этом году леса в Чили пострадали от пожаров. Они вспыхнули в конце января и бушевали почти месяц. Всего было более 400 очагов возгораний. Огонь выжег территорию в 430 тысяч гектаров. Десятки людей остались без крова, и тысячи животных лишились среды обитания. Через несколько месяцев после пожаров начались проливные дожди и наводнения.

[Маиса Рохас, министр окружающей среды Чили]:

«Мы переживаем серьёзный экологический кризис. Это проявляется и в утрате биоразнообразия».

В приюте для диких животных стараются помочь всем попавшим в беду лесным обитателям.

[Кендра Ивелич, директор приюта Refugio Animal Cascada]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В ближайшие дни на территории приюта откроется новое выставочное и образовательное пространство. Там гости смогут знакомиться с животными и птицами, которым пришлось остаться в неволе после полученных травм. Также посетителям будут рассказывать, как беречь природу.

[Кендра Ивелич, директор приюта Refugio Animal Cascada]:

«Я хочу, чтобы у нас не было необходимости восстанавливать дикую природу. И это наша цель. Но как её достичь? Нужно объяснять людям, что наша человеческая деятельность должна быть положительной, а не отрицательной, чтобы всё меньше животных нуждались в помощи».

Приют находится недалеко от Сантьяго. Он работает уже 20 лет.

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