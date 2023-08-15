Заповедник в Казахстане заселяют оленями и куланами, чтобы возродить популяцию тигров

Десятки куланов осваиваются в заповеднике «Иле-Балхаш» на юго-востоке Казахстана. Эти животные из семейства лошадиных помогут возродить..

Десятки куланов осваиваются в заповеднике «Иле-Балхаш» на юго-востоке Казахстана. Эти животные из семейства лошадиных помогут возродить среду обитания хищных кошек. Когда-то в Центральной Азии жили тысячи туранских тигров. Теперь это вымерший подвид.

В Казахстане последнего туранского тигра видели в середине прошлого века. Учёные считают, что у этого подвида и амурского тигра общий предок. В 2017 году в Казахстане запустили проект по восстановлению популяции хищных кошек. Для этого в заповедник «Иле-Балхаш» переселят амурских тигров. Но сначала нужно подготовить кормовую базу.

[Жансерик Елубай, сотрудник заповедника «Иле-Балхаш»]:

«Когда-то здесь обитали бухарские, или тугайные олени. Сейчас мы их переселяем в заповедник. Первые пять животных были привезены из Сайрам-Угамского национального парка».

Сейчас в заповеднике живёт более 200 бухарских оленей. Также увеличивается стадо куланов. В ноябре прошлого года сюда привезли 50 этих животных. Сначала они жили в вольере площадью 22 гектара. В мае их выпустили на волю. С ноября родились шесть жеребят. За всеми животными постоянно наблюдают. Они всегда могут вернуться в вольер и найти там еду и воду.

[Канат Кожабеков, директор заповедника «Иле-Балхаш»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Под заповедник «Иле-Балхаш» отвели более 400 тысяч гектаров. Территория природного парка включает в себя часть дельты реки Или, пойму, леса и водно-болотные угодья на южном побережье озера Балхаш. Именно рядом с ним постоянно обитали туранские тигры.

Следующим этапом программы станет переселение в заповедник амурских тигров. Это запланировано на 2025 год. Специалисты считают, что для создания жизнеспособной популяции хищных кошек нужно не менее десяти лет. В первые десять лет реализации проекта понадобится примерно десять миллионов евро.

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