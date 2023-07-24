Львица может быть диким кабаном: в Германии сворачивают поиски опасного хищника

После нескольких дней охоты на сбежавшую львицу мэр немецкого города в пригороде Берлина признал, что зверя..
Дата загрузки: 2023-07-25
Масштабную охоту на опасного хищника развернули после сообщений местных жителей. Они заявили, что видели, как львица гонится за кабаном. Предоставили даже изображения. Однако они были плохого качества, и понять, кто на них изображён, было сложно.
[Михаэль Груберт, мэр Кляйнмахнова]:
«Два эксперта в этой области независимо друг от друга сказали, что это не львица и не хищник. Вместо этого есть несколько признаков, которые указывают на то, что это дикий кабан».
На сделанных снимках видно, что у животного нет длинной шеи, характерной для кошачьих. А то, что на фото выглядело как длинный львиный хвост с кисточкой на конце, могло быть тенью, отбрасываемой растительностью.
При этом власти призвали местных жителей продолжать сохранять осторожность во время прогулок.
[Михаэль Груберт, мэр Кляйнмахнова]:
«Будьте внимательны при пробежках в лесу, продолжайте сохранять бдительность. Но по совести могу сказать, что угрозы нет».
Теперь поиски планируют частично свернуть. Однако полицейские по-прежнему будут следить за ситуацией.
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