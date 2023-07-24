После нескольких дней охоты на сбежавшую львицу мэр немецкого города в пригороде Берлина признал, что зверя..

Львица может быть диким кабаном: в Германии сворачивают поиски опасного хищника

После нескольких дней охоты на сбежавшую львицу мэр немецкого города в пригороде Берлина признал, что зверя могли перепутать. По его словам, за львицу, скорее всего, приняли дикого кабана.

Масштабную охоту на опасного хищника развернули после сообщений местных жителей. Они заявили, что видели, как львица гонится за кабаном. Предоставили даже изображения. Однако они были плохого качества, и понять, кто на них изображён, было сложно.

[Михаэль Груберт, мэр Кляйнмахнова]:

«Два эксперта в этой области независимо друг от друга сказали, что это не львица и не хищник. Вместо этого есть несколько признаков, которые указывают на то, что это дикий кабан».

На сделанных снимках видно, что у животного нет длинной шеи, характерной для кошачьих. А то, что на фото выглядело как длинный львиный хвост с кисточкой на конце, могло быть тенью, отбрасываемой растительностью.

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При этом власти призвали местных жителей продолжать сохранять осторожность во время прогулок.

[Михаэль Груберт, мэр Кляйнмахнова]:

«Будьте внимательны при пробежках в лесу, продолжайте сохранять бдительность. Но по совести могу сказать, что угрозы нет».

Теперь поиски планируют частично свернуть. Однако полицейские по-прежнему будут следить за ситуацией.

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