Не успела Гаити оправиться от смертоносных наводнений, как запад страны постигло новое бедствие – землетрясение. И..

Не успела Гаити оправиться от смертоносных наводнений, как запад страны постигло новое бедствие – землетрясение. И хотя оно было достаточно умеренным – магнитудой 4,9 – человеческих жертв избежать не удалось. Погибло не менее четырёх человек. Ещё десятки получили телесные повреждения.

Разрушены жилые дома.

[местный житель]:

«Мне сказали уйти из дома на ночь, и я отправился в город. Утром я услышал про землетрясение и пошёл проверить дом. Оказалось, он полностью разрушен».

Эпицентр находился в департаменте Гранд-Анс. Очаг залегал на глубине всего десять километров.

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Но гаитяне говорят, разрушения не были бы такими масштабными, если бы не человеческий фактор.

[Гийом Жераль, сотрудник службы защиты граждан]:

«Землетрясение – это не проклятие, нам просто нужно готовиться. Произошедшее сегодня в районе Сент-Элен связано с уровнем уязвимости населения, с проблемой урбанизации и тем, насколько беспринципно мы строим дома. Именно поэтому от землетрясения магнитудой 4,9 столько разрушений».

Островное государство тяжело переносит стихийные бедствия из-за плохой инфраструктуры и некачественного строительства. Так, всего неделю назад ливни вызвали здесь наводнения, и погибло более 50 человек. Властям страны пришлось обратиться за международной помощью.

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