Не успела Гаити оправиться от смертоносных наводнений, как запад страны постигло новое бедствие – землетрясение. И..
Дата загрузки: 2023-06-08
Разрушены жилые дома.
[местный житель]:
«Мне сказали уйти из дома на ночь, и я отправился в город. Утром я услышал про землетрясение и пошёл проверить дом. Оказалось, он полностью разрушен».
Эпицентр находился в департаменте Гранд-Анс. Очаг залегал на глубине всего десять километров.
Но гаитяне говорят, разрушения не были бы такими масштабными, если бы не человеческий фактор.
[Гийом Жераль, сотрудник службы защиты граждан]:
«Землетрясение – это не проклятие, нам просто нужно готовиться. Произошедшее сегодня в районе Сент-Элен связано с уровнем уязвимости населения, с проблемой урбанизации и тем, насколько беспринципно мы строим дома. Именно поэтому от землетрясения магнитудой 4,9 столько разрушений».
Островное государство тяжело переносит стихийные бедствия из-за плохой инфраструктуры и некачественного строительства. Так, всего неделю назад ливни вызвали здесь наводнения, и погибло более 50 человек. Властям страны пришлось обратиться за международной помощью.
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