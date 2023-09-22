2000 носорогов, выращенных на ферме, выпустят в дикую природу

2000 белых носорогов живут на ферме Platinum Rhino в ЮАР. Её десять лет назад основал бизнесмен..
Дата загрузки: 2023-09-22
[Питер Фэрнхед, генеральный директор African Parks]:
«Он приобрёл животных в разных частях Южной Африки и организовал очень успешную работу по их разведению».
Но у бизнесмена закончились деньги, а покупателей на ферму не нашлось. Будущее 2000 белых носорогов оказалось под угрозой. А они составляют 15% от общей численности этого вида в Африке.
На помощь пришла некоммерческая природоохранная организация African Parks. Она получила финансирование для покупки участка площадью 7800 гектаров. На них разместят животных.
В ближайшие годы программу по разведению носорогов постепенно свернут. Одновременно животных будут переселять в охраняемые зоны по всей Африке. Ежегодно будут перемещать сотни животных. Это самый крупный проект по восстановлению дикой природы на континенте.[Питер Фэрнхед, генеральный директор African Parks]:
«2000 животных выпустят в дикую природу, а через десять лет на ферме не останется ни одного животного».
В управлении African Parks – 22 национальных парка в 12 африканских странах.
[Лейт Мейер, ветеринар]:
«Надеюсь, что большинство из них окажутся в районах, где они смогут выжить без дополнительного питания, хотя на начальных этапах им это может понадобиться для адаптации. Но в конечном итоге они станут дикими носорогами и будут вести себя и выживать как дикие животные».
Восстановление популяции носорогов принесёт пользу окружающей среде. Они будут поддерживать целую экосистему. А это увеличит биоразнообразие.
По данным African Parks, в 30-х годах прошлого столетия в дикой природе оставалось всего 30-40 южных белых носорогов. Благодаря мерам по сохранению популяции, к 2012 году их численность возросла примерно до 20 тысяч.
Однако с ростом браконьерской добычи рогов и нелегальной торговли животными их снова стало меньше. Сейчас насчитывается около 13 тысяч.
22 сентября отмечают Всемирный день носорога.
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