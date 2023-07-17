Маленькая собака защитила хозяйку от койота

10-летняя Лили Кван выгуливала своего 6-летнего йоркширского терьера Мейси в пригороде канадского города Торонто. Неожиданно появился койот и начал их преследовать.



Испуганная девочка стала кричать и звать на помощь. Она тянула собаку за поводок, но та упиралась и не хотела идти. Лили пришлось бросить поводок. Испуганный ребёнок стучал в двери домов. Один сосед открыл.

В это время собака подбежала к зверю и попыталась его отпугнуть. Это записала камера видеонаблюдения на одном из домов. Мейси вступила в схватку с более крупным животным. В какую-то секунду койот схватил собаку зубами и сильно встряхнул.



Сосед, впустивший Лили в дом, выбежал на улицу и отогнал койота. После этого девочка побежала к собаке. У Мэйси были прокушены тело и лапы.



Собаку отвезли в ветклинику. Неделю она находилась на лечении. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

«Наша собака готова на всё ради нашей семьи, поэтому я не удивилась её поведению, – сказала Дороти, мама девочки. – Я представить не могла, что койот может выйти на улицу днём. Он не испугался криков и преследовал дочку и собаку. Он был агрессивен».

Дороти сообщили, что обычно койотов отслеживают с помощью электронных ошейников. Её огорчает, что на этих зверей не ставят ловушки. Она очень рада, что с дочкой всё в порядке и Мейси выжил.

