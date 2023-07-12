Как осёл помог лошади выздороветь быстрее

Лошадь Дрим в плачевном состоянии попала в приют для мустангов в Калифорнии. «Дрим была самой истощённой и худой лошадью, которую когда-либо нам приходилось принимать», – рассказала основательница приюта Клэр Стейплз.

Лошадь едва держалась на ногах. «Хотя она была очень слаба, в её глазах теплилась крошечная искорка жизни, – вспоминает Клэр. – И этот маленький огонёк рос, рос и рос с каждым днём», – вспоминает Клэр.



Клэр хотела не только спасти лошадь, но и возродить в ней доверие людям. Сотрудники приюта повесили расписание кормления лошади, чтобы не пропустить приём пищи. Клэр навещала лошадь на рассвете. Дрим привыкла к утренним визитам и уже заранее подходила к заграждению. «Это была, наверное, самая большая связь, которую я когда-либо испытывала с лошадью. Было ощущение, что мы проходим через трудности вместе», – вспоминает Клэр.

Через полгода жизни на ранчо лошадь набрала вес и стала энергичнее. «Наблюдать, как она, находясь на грани гибели, возвращается к жизни, – большая радость. – рассказала Клэр. – Раньше почти у каждого кто её видел, наворачивались слёзы на глаза».



На ранчо живут и другие спасённые животные. Однажды туда привезли осла Джо Пеши. При первой же встрече с ослом Дрим проявила к нему интерес. В компании нового друга выздоровление лошади пошло быстрее. Теперь животные проводят всё время вместе: едят из одного ведра и бегают по ранчо.



Клэр считает, что у всех лошадей свои истории, но в Дрим, есть что-то особенное.

«Благодаря Дрим я изменилась: моё открытое сердце стало ещё шире. Я чувствую ещё больше сострадания и любви к этим лошадям. Я пообещала сделать ещё больше, чтобы им помочь», – сказала Клэр.

Благодаря Клэр и её команде испуганная, одинокая и слабая лошадь превратилась в энергичную и дружелюбную.

