Австралия представила программу по защите Большого Барьерного рифа

Австралия представила семилетнюю программу по защите Большого Барьерного рифа. Годом ранее специальная комиссия рекомендовала ЮНЕСКО добавить природный объект в список находящихся под угрозой исчезновения. Тогда эксперты заявили, что без амбициозных, быстрых и решительных действий крупнейший в мире коралловый риф окажется в опасности.

Он был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. Комиссия организации обследовала его в марте 2022 года.

В итоге Австралия представила семилетний план объёмом в три миллиарда долларов. Согласно нему она сократит загрязнение воды, ограничит лов рыбы жаберными сетями, а также будет прилагать усилия по сдерживанию изменения климата.

[Фанни Дувере, руководитель Морской программы ЮНЕСКО]:

«Существует очень чёткая временная шкала, связанная со взятыми на себя обязательствами».

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Жаберные сети – это большие рыболовные сети, которые, по словам защитников природы, угрожают вымирающим видам морских обитателей.

Кроме того, большой урон наносят прибрежные фермы, которые сбрасывают в океан сточные воды.

[Фанни Дувере, руководитель Морской программы ЮНЕСКО]:

«Австралия обещает проследить, чтобы не менее половины всех фермеров, выращивающих сахарный тростник и бананы, придерживались минимальных передовых стандартов ведения сельского хозяйства. Эта проблема продолжалась более десяти лет».

В марте 2023 года австралийский парламент принял новые законы, которые заставят крупнейшие в стране загрязняющие предприятия сократить свои выбросы СО2 или платить штрафы. Реформа вступит в силу 1 июля.

Сегодня многие части Большого Барьерного рифа сталкиваются с растущими угрозами из-за изменения климата.

Так, повышение температуры мирового океана приводит к обесцвечиванию кораллов. Кроме того, во время периодических нашествий хищные морские звёзды поедают кораллы. Ещё одна проблема – участившиеся тропические циклоны, которые разбивают риф большими волнами.

За последние 20 лет риф пять раз подвергался массовому обесцвечиванию.

По данным ЮНЕСКО, ущерб, нанесённый Большому Барьерному рифу, трудно подсчитать. Главная задача учёных сегодня не просто его сохранить, а придумать, как он может адаптироваться в быстро меняющихся условиях.

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