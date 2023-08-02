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Большой Барьерный риф исключили из списка объектов, находящихся под угрозой

Большой Барьерный риф исключили из списка объектов, находящихся под угрозой

Комитет по наследию ЮНЕСКО не стал снова включать Большой Барьерный риф Австралии в список мест, находящихся..

Дата загрузки: 2023-08-02

Большой Барьерный риф исключили из списка объектов, находящихся под угрозой
Комитет по наследию ЮНЕСКО не стал снова включать Большой Барьерный риф Австралии в список мест, находящихся под угрозой. При этом он предупредил, что крупнейшая в мире экосистема коралловых рифов остаётся в серьёзной опасности из-за загрязнения и потепления океанов.

Австралия много лет добивалась того, чтобы риф исключили из списка, поскольку это может привести к потере его статуса объекта всемирного наследия и лишить привлекательности для туристов. Для страны это важная достопримечательность, которая приносит в экономику около четырёх миллиардов долларов США ежегодно и обеспечивает 64 тысячи рабочих мест.

В ноябре в ЮНЕСКО заявили, что риф должен по-прежнему остаться в списке мест, находящихся под угрозой, после частых случаев обесцвечивания кораллов.

Но в последнем отчёте организация отметила, что Австралия предприняла ряд эффективных мер для защиты этого природного объекта. Так, власти пообещали выделить 1,2 миллиарда австралийских долларов на защиту рифа, отозвали федеральное финансирование плотин и не выдали разрешения на строительство угольной шахты, которая могла бы повлиять на качество воды в районе рифа.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:
«В проекте решения говорится о значительном прогрессе, достигнутом в области изменения климата, качества воды и устойчивого рыболовства, что делает риф более сильным и устойчивым».

[Джоди Раммер, биолог]:
«Сегодня наши соседи в северном полушарии страдают от аномальной жары, там фиксируют температурные рекорды за последние сотни тысяч лет. Лесные пожары испепеляют США, Канаду, некоторые регионы Европы и наш северный Квинсленд. В середине зимы у нас случаются периоды небывалого тепла. Беспрецедентно тёплые воды вызывают серьёзное беспокойство, особенно на фоне Эль-Ниньо. И это опасно для Большого Барьерного рифа, поэтому пока не время радоваться».

С 1985 года из-за обесцвечивания и других факторов Большой Барьерный риф потерял более половины коралловых полипов.
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