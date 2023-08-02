Большой Барьерный риф исключили из списка объектов, находящихся под угрозой

Комитет по наследию ЮНЕСКО не стал снова включать Большой Барьерный риф Австралии в список мест, находящихся..

Комитет по наследию ЮНЕСКО не стал снова включать Большой Барьерный риф Австралии в список мест, находящихся под угрозой. При этом он предупредил, что крупнейшая в мире экосистема коралловых рифов остаётся в серьёзной опасности из-за загрязнения и потепления океанов.

Австралия много лет добивалась того, чтобы риф исключили из списка, поскольку это может привести к потере его статуса объекта всемирного наследия и лишить привлекательности для туристов. Для страны это важная достопримечательность, которая приносит в экономику около четырёх миллиардов долларов США ежегодно и обеспечивает 64 тысячи рабочих мест.

В ноябре в ЮНЕСКО заявили, что риф должен по-прежнему остаться в списке мест, находящихся под угрозой, после частых случаев обесцвечивания кораллов.

Но в последнем отчёте организация отметила, что Австралия предприняла ряд эффективных мер для защиты этого природного объекта. Так, власти пообещали выделить 1,2 миллиарда австралийских долларов на защиту рифа, отозвали федеральное финансирование плотин и не выдали разрешения на строительство угольной шахты, которая могла бы повлиять на качество воды в районе рифа.

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[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«В проекте решения говорится о значительном прогрессе, достигнутом в области изменения климата, качества воды и устойчивого рыболовства, что делает риф более сильным и устойчивым». [Джоди Раммер, биолог]:

«Сегодня наши соседи в северном полушарии страдают от аномальной жары, там фиксируют температурные рекорды за последние сотни тысяч лет. Лесные пожары испепеляют США, Канаду, некоторые регионы Европы и наш северный Квинсленд. В середине зимы у нас случаются периоды небывалого тепла. Беспрецедентно тёплые воды вызывают серьёзное беспокойство, особенно на фоне Эль-Ниньо. И это опасно для Большого Барьерного рифа, поэтому пока не время радоваться».

С 1985 года из-за обесцвечивания и других факторов Большой Барьерный риф потерял более половины коралловых полипов.

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