Тысячи воздушных змеев летают над пляжем на датском острове Фанё

5000 ярких воздушных змеев парят над островом Фанё у юго-западного побережья датского полуострова Ютландия. Постоянные сильные ветры с Северного моря превратили это место в рай для любителей запускать летающие конструкции. На международный фестиваль съезжаются гости со всего мира.

[участник фестиваля]:

«Обычно погода к нам благосклонна. Иногда дует слишком сильно, но мы научимся с этим справляться». [участник фестиваля]:

«Это место самое лучшее. И ехать не нужно слишком далеко. Я живу в 150 километрах отсюда. Люди приезжают со всего мира. Это захватывающее событие».

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В этом году китайские мастера показывают, как делать воздушных змеев из бамбука. Они также учат людей ими управлять.

Фестиваль проходит на Фанё ежегодно в июне. На острове живут всего 3000 человек, и каждый год сюда приезжает 30 тысяч туристов. Их привлекает красота местной природы.

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