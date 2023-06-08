Оранжевый дым окутал Нью-Йорк из-за пожаров в Канаде

Школы на восточном побережье США отменили мероприятия на свежем воздухе, а авиакомпании приостановили полёты. Это результат..

Школы на восточном побережье США отменили мероприятия на свежем воздухе, а авиакомпании приостановили полёты. Это результат масштабных пожаров в Канаде, из-за которых дым пришёл в Соединённые Штаты, окутав оранжевым смогом ряд штатов, включая и город Нью-Йорк. Американцев призывают по возможности оставаться дома.

Всемирно известная нью-йоркская линия горизонта исчезла под завесой дыма. Люди на улицах ходят в масках, как в худшие дни пандемии.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о плохом качестве воздуха практически для всего атлантического побережья. Представители органов здравоохранения в штатах от Вермонта до Южной Каролины и на западе, в Огайо и Канзасе, предупредили жителей, что пребывание на открытом воздухе может вызвать проблемы со здоровьем из-за количества вредных мелких частиц в атмосфере.

Губернатор штата Нью-Йорк призвала миллионы американцев оставаться дома, а также описала ситуацию как «чрезвычайный кризис», поскольку индекс качества воздуха в некоторых регионах штата в восемь раз превысил норму.

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Так, индекс в 100 считается «нездоровым», а в 300 – «опасным». При этом в некоторых районах он превышает 400 пунктов.

[Кэти Хокул, губернатор Нью-Йорка]:

«В Бруклине он на уровне 413. Опять же, безопасный уровень – не выше 50. То есть 415 – это угроза для здоровья всех, всего населения. В Квинсе индекс составляет 407. Так что мы будем продолжать повторять это сообщение: просто оставайтесь дома».

Сезон летних пожаров в Канаде начался необычно рано. При этом площадь возгорания больше из-за продолжительной тёплой и сухой погоды. Канадское правительство считает, что ущерб от огня в этот раз будет худшим в истории страны.

Пожары уже уничтожили 3,8 миллиона гектаров лесов и вынудили 120 000 человек покинуть свои дома.

Врачи предупреждают, что из-за смога могут участиться случаи сердечных приступов, инсультов, астмы и других респираторных заболеваний. Также дым может вызывать раздражение глаз, кожный зуд и сыпь.

Воздух, скорее всего, будет оставаться плохим в ближайшие дни. Также ожидается, что ветер сместит смог на запад через Великие озера и глубже на юг США.

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