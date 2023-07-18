Загадочный объект нашли на пляже в Западной Австралии

Загадочный объект был обнаружен на пляже в Австралии. Он озадачил как местных жителей, так и власти...

Загадочный объект был обнаружен на пляже в Австралии. Он озадачил как местных жителей, так и власти.

Гигантский цилиндр нашли возле города Грин-Хед в Западной Австралии. В соцсетях сразу стали распространяться разные теории.

Эксперт в области авиации Джеффри Томас также сделал своё предположение.

[Джеффри Томас, эксперт в области авиации]:

«Похоже, это топливный бак ракеты, запущенной в течение последних 12 месяцев, которая упала в Индийский океан, где-то в Индийском океане, а потом его выбросило на берег Грин-Хед».

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Среди других теорий были предположения, что это обломок самолёта MH370 Малазийских авиалиний. Он пропал в 2014 году во время перелёта из Куала-Лумпура в Пекин.

[Джеффри Томас, эксперт в области авиации]:

«Нет никаких шансов, что это часть MH370. Это не какая-либо часть Боинга-777. И MH370 был потерян девять с половиной лет назад, так что на обломках должен был проявиться гораздо больший износ».

Местные СМИ сообщили, что сейчас полиция Западной Австралии, силы обороны и служащие ВМС совместно расследуют, что же это за предмет.

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