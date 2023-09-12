Новая исследовательская программа поможет спасти акульих скатов от вымирания

Эти морские обитатели называются акульими скатами. Их тело вытянутое и не плоское, как у обычных скатов,..

Эти морские обитатели называются акульими скатами. Их тело вытянутое и не плоское, как у обычных скатов, поэтому они своим видом напоминают акул.

Этот вид находится на грани вымирания. Однако его по-прежнему можно легально вылавливать, продавать и употреблять в пищу.

Но сегодня его пытаются спасти здесь – в морском центре американского штата Джорджия.

Эти три ската родились на рыбной ферме на Тайване прошлым летом. Это произошло после того, как самка акульего ската случайно попала в рыболовную сеть.

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[Крис Коко, сотрудник морского центра]:

«В последние несколько лет мы видели спрос на их острые шипы. Иногда их ловят ради плавников, из которых готовят акулий суп. Но также их колючие шипы, так называемый гребень вдоль спины и вокруг глазных яблок используют для изготовления амулетов, ожерелий и вставок в кольца».

Акульи скаты обитают в Индо-Западной части Тихого океана, а также в водах вокруг Восточной Африки, Папуа-Новой Гвинеи, Японии и Австралии.

[Крис Коко, сотрудник морского центра]:

«Чтобы эти животные не были проданы ресторанам и не стали морепродуктами, мы приобрели их и привезли сюда для разведения. Они здесь в качестве послов всех исчезающих видов океана. На них можно посмотреть. В будущем их задействуют в программе разведения».

Учёные говорят, что численность акульих скатов в дикой природе не успевает восстановиться из-за рыболовства.

[Крис Коко, сотрудник морского центра]:

«Помёты довольно малы, а скорость вылова намного превышает скорость естественного воспроизводства».

Это будет 10-летняя исследовательская программа совместно с Национальным Тайваньским океаническим университетом и Тайваньским научно-исследовательским институтом рыболовства.

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