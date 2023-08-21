Водное бедствие в пустыне: ураган «Хилари» затопил города Калифорнии

Тропический шторм «Хилари» эпически обрушился на Калифорнию. Он стал первым для региона за последние 84 года,..
Дата загрузки: 2023-08-21
До этого он принёс проливные дожди на полуостров Нижняя Калифорния в Мексике. Там вода затопила дороги, а также превратила улицы городов в полноводные реки.
В городе Палм-Спрингс примерно в 160 километрах от Лос-Анджелеса обычно выпадает около 12 сантиметров осадков в год. Однако ожидается, что ураган принесёт ему до 25 сантиметров за несколько дней.
А это пустынный городок Ранчо-Мираж недалеко от Палм-Спрингс.
[местный житель]:
«Поразительно. Никогда не видел ничего подобного. И тропический шторм даже ещё до нас не дошёл. Будем надеяться, что люди в безопасности».
[местный житель]:
«Беспрецедентно. У нас были штормы и раньше, но никогда не было такого ветра и столько дождя одновременно. Мой друг только что видел, как 60-футовый навес оторвало от дома его соседа. Кроме того, в этом районе повалило несколько очень больших деревьев».
На кадрах, снятых службой национальных парков, видно, как вода течёт по калифорнийской Долине Смерти, неся песок и камни. Здесь обычно выпадает 5,5 сантиметра осадков в год. В этот раз за один шторм ожидается до десяти сантиметров.
«Хилари» принесёт огромное количество воды во многие регионы юго-запада США.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части территории Южной Калифорнии. При этом предупреждения о внезапных наводнениях действуют во всём регионе, более привычном к засухам.
Короткая ссылка на эту страницу: