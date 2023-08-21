Водное бедствие в пустыне: ураган «Хилари» затопил города Калифорнии

Тропический шторм «Хилари» эпически обрушился на Калифорнию. Он стал первым для региона за последние 84 года,..

Тропический шторм «Хилари» эпически обрушился на Калифорнию. Он стал первым для региона за последние 84 года, затопив пустынные города.

До этого он принёс проливные дожди на полуостров Нижняя Калифорния в Мексике. Там вода затопила дороги, а также превратила улицы городов в полноводные реки.

В городе Палм-Спрингс примерно в 160 километрах от Лос-Анджелеса обычно выпадает около 12 сантиметров осадков в год. Однако ожидается, что ураган принесёт ему до 25 сантиметров за несколько дней.

А это пустынный городок Ранчо-Мираж недалеко от Палм-Спрингс.

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[местный житель]:

«Поразительно. Никогда не видел ничего подобного. И тропический шторм даже ещё до нас не дошёл. Будем надеяться, что люди в безопасности». [местный житель]:

«Беспрецедентно. У нас были штормы и раньше, но никогда не было такого ветра и столько дождя одновременно. Мой друг только что видел, как 60-футовый навес оторвало от дома его соседа. Кроме того, в этом районе повалило несколько очень больших деревьев».

На кадрах, снятых службой национальных парков, видно, как вода течёт по калифорнийской Долине Смерти, неся песок и камни. Здесь обычно выпадает 5,5 сантиметра осадков в год. В этот раз за один шторм ожидается до десяти сантиметров.

«Хилари» принесёт огромное количество воды во многие регионы юго-запада США.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение на большей части территории Южной Калифорнии. При этом предупреждения о внезапных наводнениях действуют во всём регионе, более привычном к засухам.

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