У берегов Абу-Даби восстанавливают обесцвеченные коралловые рифы

Это кусочек коралла, покрытый водорослями. Учёный Хамад аль-Джайлани позволяет рыбе его очистить. Так кораллу будет легче..

Это кусочек коралла, покрытый водорослями. Учёный Хамад аль-Джайлани позволяет рыбе его очистить. Так кораллу будет легче расти. Это станет ещё одним лучиком надежды для восстановления коралловых рифов у берегов Абу-Даби.

В 2017 году из-за потепления воды у берегов ОАЭ обесцветилось почти 70% кораллов. Больше всего пострадала акватория Абу-Даби. Там температура воды поднялась до 37 градусов.

Два года назад учёные взялись за восстановление коралловых рифов в водах Абу-Даби. Они выяснили, что кораллы выживают даже в экстремальных условиях. Просто уже не могут функционировать настолько хорошо, чтобы поддерживать жизнь морских существ.

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[Хамад аль-Джайлани, учёный]:

«Примерно половина кораллов пережила обесцвечивание. Это доказывает, что они могут выдерживать такие условия».

Учёные собирают пострадавшие кораллы, потом помещают их в специальные питомники с чистой водой, сильным течением и нужным количеством солнечного света.

[Хамад аль-Джайлани, учёный]:«Мы выращиваем кораллы из очень маленьких фрагментов, пока они не станут размером с кулак. Потом возвращаем их в море, где пострадали рифы».

Ещё один проект запустил инструктор по дайвингу Амр Анвар. Он обучает дайверов собирать сломанные кораллы и прикреплять их к искусственным конструкциям в море.

[Амр Анвар, инструктор по дайвингу]:«Я не хочу, чтобы люди, увидев сломанные кораллы, просто проплывали мимо. Мы учим дайверов их собирать и сажать в другом месте. Затем они могут наблюдать за процессом их роста. Они могут приплывать к кораллам раз в полгода и смотреть, как они выросли. Так люди почувствуют, что сами растят кораллы».

Позаботиться о природе планируют и в Дубае. Там хотят к 2040 году вырастить миллиард кораллов и высадить их на площади в 200 квадратных километров. Также в планах посадить 200 миллионов деревьев рядом с пляжами, общая протяжённость которых – 80 километров.

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