Мощный торнадо обрушился на провинцию Альберта в День Канады

Мощный торнадо обрушился на канадскую провинцию Альберта в День Канады. Его ширина достигла двух километров. Ураганный..

Мощный торнадо обрушился на канадскую провинцию Альберта в День Канады. Его ширина достигла двух километров. Ураганный ветер в округе Маунтин-Вью разрушил не менее 12 домов и вырвал с корнем либо повалил десятки деревьев. Ураган также принёс дожди и крупный град.

Сообщений о пострадавших или жертвах нет. Известно, что спасателям пришлось доставать одну женщину из подвала. Её дом обрушился, но она осталась невредимой. В сельской местности погиб скот и домашняя птица.

Штормовые предупреждения выпустили по всей Канаде. В итоге мероприятия, посвящённые национальному празднику, отменили. Канадцы должны были отметить 156-й день рождения страны.

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Между тем спасатели продолжают тушить пожары, которые бушуют чуть ли не в каждой провинции. Огонь сжёг уже 80 тысяч квадратных километров земли, что равно площади Австрии. Всего зафиксировано 490 пожаров, более половины вышли из-под контроля.

В Британской Колумбии огонь тушат на земле и с воздуха.

[Джеймс Берген, специалист по борьбе с лесными пожарами]:

«2016 год был таким же напряжённым. Однако есть отличие. В этом году засуха продлилась до обычного сезона летних пожаров. Поэтому было много пожаров весной, и их так же много сейчас. Вероятно, это будет один из самых продолжительных пожароопасных сезонов за последние годы».

На прошлой неделе дым от лесных пожаров пересёк Атлантический океан и добрался до Западной Европы. Также он окутал некоторые крупные города в США. В самой Канаде ситуация ещё хуже. Синоптики обещают засуху и жару до конца лета. Власти считают, что весь сезон пожаров воздух будет плохим.

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