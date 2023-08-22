В Греции вспыхнули десятки лесных пожаров

В Греции – первая жертва лесных пожаров. В результате природного бедствия в регионе Эврос на северо-востоке..

В Греции – первая жертва лесных пожаров. В результате природного бедствия в регионе Эврос на северо-востоке страны погиб мужчина. Это место находится недалеко от границы с Турцией. Тело погибшего обнаружили в сельской местности рядом с портовым городом Александруполис.

Огонь раздул ураганный ветер. В целом в Греции за последние сутки вспыхнуло 64 пожара, и, как предупреждают власти, может стать ещё больше.

[Никос, житель деревни Авата]:

«Это трагедия. Нас спасут только молитвы и дождь».

В Эвросе эвакуировали несколько населённых пунктов.

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[Александрос Крисоулидис, житель деревни Авата]:

«Он добрался до всей деревни. Наш дом там наверху, где начался пожар, и он полностью сгорел. Ничего не осталось, сами видите. Теперь пожар спускается вниз, ко всей деревне». [Никос, житель деревни Авата]:

«Трагедия в том, что в полдевятого утра, когда я пришёл домой с работы, дыма не было. Пожарных – тоже. Если бы пожарные приняли здесь активные меры – потому что возгорание подчиняется логике, этому учат в школе – то всё было бы иначе». [Костас Замбитоглу, житель деревни Амфитрити]:

«Мы видели только огонь – больше ничего. Ветер был очень сильным, никто ничего не мог поделать. <…> Прилетело много вертолётов и самолётов. Они пытались, тут нечего сказать. Но результата нет».

Летние лесные пожары в Греции – явление обычное. Но в последние годы они стали интенсивнее из-за необычно жарких, сухих и ветреных условий.

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