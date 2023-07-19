Сотни лесных пожаров продолжают гореть в Канаде

Сотни лесных пожаров бушуют по всей Канаде. Дым от них распространяется над всей страной, а также..

Сотни лесных пожаров бушуют по всей Канаде. Дым от них распространяется над всей страной, а также доходит до некоторых регионов Соединённых Штатов.

В нефтяной провинции Альберта сейчас бушует более 100 пожаров.

[Мелисса Стори, представитель пожарной службы Альберты]:

«У нас есть 120 активных лесных пожаров, 20 из которых выходят из-под контроля. Большинство неконтролируемых пожаров – на севере Альберты. За последние сутки здесь выпало немного дождя. Это полезно в ситуации с пожаром, но недостаточно, чтобы потушить всё».

Как правило, в Альберте пик сезона лесных пожаров приходится на весну. Когда тает снег и открывается сухая мёртвая растительность, огонь распространяется очень быстро.

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Эта весна выдалась особенно жаркой и ветреной. В итоге одновременно возникло много очагов, которые распространялись в геометрической прогрессии.

В целом с начала года в провинции пожаров было более восьми сотен.

[Мелисса Стори, представитель пожарной службы Альберты]:

«С 1 января в провинции произошло 864 лесных пожара. Выгорело более 1,7 миллиона гектаров. В предыдущий раз нечто похожее было в 1981 году, когда выгорело чуть более 1,3 миллиона. То есть этот год для нас рекордный».

Между тем, в провинции Квебек несколько дней дождя помогли пожарным сократить количество пожаров со 160 в начале июня до 101. Ни один из них пока не вышел из-под контроля.

[Мелани Морин, представительница Общества защиты лесов]:

«Всё началось в конце мая – начале июня. По всей зоне прошли сухие молнии. В начале июня у нас было более 160 лесных пожаров. Многие из них вышли из-под контроля или находились рядом с населёнными пунктами. Мы получили много помощи и приложили много усилий, чтобы сдержать эти пожары. Однако, на самом деле, нам помогла мать-природа. К концу июня – началу июля стало больше дождей».

В целом лесные пожары бушуют в западных Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване и Северо-Западной территории, а также в Онтарио, Квебеке и Новой Шотландии на востоке Канады.

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