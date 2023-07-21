Лесные пожары в Греции могут усилиться из-за повышения температуры до +45°С

Лесные пожары, охватившие Грецию в последние дни, оставили после себя разрушенные дома и километры обугленной земли...

Лесные пожары, охватившие Грецию в последние дни, оставили после себя разрушенные дома и километры обугленной земли.

Сильно пострадали деревни примерно в 50 километрах от Афин.

Житель одной из них всю ночь спал возле своего полусожённого дома. 69-летний мужчина говорит, что боится грабежей.

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[Лазарос Александридис, местный житель]:

«Что я могу сделать? Ждать, пока государство мне что-нибудь даст? Государство ничего не даст. Я это говорю открыто и не боюсь. Со своей пенсией я не смогу сделать ремонт. Где я буду жить? Это мой дом, другого у меня нет. Я работал всю свою жизнь, чтобы его построить, и вы видите, что произошло за один час».

Он также говорит, что никакой помощи в тушении огня не поступило.

[Лазарос Александридис, местный житель]:«Может ли кто-нибудь чувствовать себя хорошо, увидев, как горит его дом? И никто не помогает. Ни одна пожарная машина не приехала. Если бы они послали пожарную машину, такого ущерба не было бы».

В целом из района к западу от Афин эвакуировали сотни людей. Пожарные пытаются сдержать пламя. Однако его раздувает ветер, который в последнее время усилился.

Для тушения задействуют самолёты. Также прибыли дополнительные пожарные машины.

На юге Греции также бушуют пожары, в частности на острове Родос и в регионе Лакония.

При этом риск новых возгораний возрастает с каждым часом. Как предупреждает Метеорологическая служба, в ближайшие дни температура там достигнет 45 градусов по Цельсию.

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