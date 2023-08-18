Канадские пожарные бригады сражаются с огнём, чтобы не пустить его в северный город Йеллоунайф. Здесь власти..

В Канаде эвакуируют город в 20 тысяч человек из-за надвигающегося пожара

Канадские пожарные бригады сражаются с огнём, чтобы не пустить его в северный город Йеллоунайф. Здесь власти объявили эвакуацию для всех 20 тысяч жителей. Люди уезжают на автомобилях и улетают на самолётах.

Сотни людей собрались возле местной средней школы, где был организован один из эвакуационных центров. Здесь можно зарегистрироваться на автобусные и авиарейсы.

В воздушной транспортировке помогают канадские вооруженные силы. Людей эвакуируют в более безопасные места на самолётах Hercules.

[житель Йеллоунайфа, ожидающий эвакуации]:

«Видя всё это, хочется побыстрее уехать».

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[жительница Йеллоунайфа, ожидающая эвакуации]:«Довольно страшно из-за дыма. Он немного рассеялся, но утром был очень густым. Так что это точно не очень хорошая ситуация».

Чиновники говорят, что пожар, который движется медленно, теперь находится в 15 километрах к северо-западу от города. Если не пойдёт дождь, то пламя достигнет населённого пункта в считанные часы.

Людей принимают разные города по всей стране. В том числе Калгари. Он заявил, что готов разместить до 5000 эвакуированных.

[Иэн Бушелл, директор Управления по чрезвычайным ситуациям]:«У нас есть центр приёма. Он организован в Международном аэропорту Калгари для тех, кого эвакуировали из Йеллоунайфа по воздуху».

В целом в провинции Альберта, где находится Калгари, создано три официальных центра для приёма эвакуированных.

Это худший сезон лесных пожаров для Канады. По всей стране зафиксировано более 1000 активных очагов возгорания, в том числе 265 на северо-западных территориях.

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