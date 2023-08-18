В Канаде эвакуируют город в 20 тысяч человек из-за надвигающегося пожара

Канадские пожарные бригады сражаются с огнём, чтобы не пустить его в северный город Йеллоунайф. Здесь власти..
Дата загрузки: 2023-08-18
Сотни людей собрались возле местной средней школы, где был организован один из эвакуационных центров. Здесь можно зарегистрироваться на автобусные и авиарейсы.
В воздушной транспортировке помогают канадские вооруженные силы. Людей эвакуируют в более безопасные места на самолётах Hercules.
[жительница Йеллоунайфа, ожидающая эвакуации]:
[житель Йеллоунайфа, ожидающий эвакуации]:
«Видя всё это, хочется побыстрее уехать».
«Довольно страшно из-за дыма. Он немного рассеялся, но утром был очень густым. Так что это точно не очень хорошая ситуация».
Чиновники говорят, что пожар, который движется медленно, теперь находится в 15 километрах к северо-западу от города. Если не пойдёт дождь, то пламя достигнет населённого пункта в считанные часы.
Людей принимают разные города по всей стране. В том числе Калгари. Он заявил, что готов разместить до 5000 эвакуированных.[Иэн Бушелл, директор Управления по чрезвычайным ситуациям]:
«У нас есть центр приёма. Он организован в Международном аэропорту Калгари для тех, кого эвакуировали из Йеллоунайфа по воздуху».
В целом в провинции Альберта, где находится Калгари, создано три официальных центра для приёма эвакуированных.
Это худший сезон лесных пожаров для Канады. По всей стране зафиксировано более 1000 активных очагов возгорания, в том числе 265 на северо-западных территориях.
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