Сильный пожар на Тенерифе: пожарным мешает сложный ландшафт

На испанском острове Тенерифе борются с масштабным лесным пожаром. Он полыхает в горном национальном парке на..

На испанском острове Тенерифе борются с масштабным лесным пожаром. Он полыхает в горном национальном парке на склонах возле спящего вулкана Тейде – самой высокой точки Испании.

За сутки огонь охватил 1800 гектаров территории. Периметр площади пожара увеличился до 22 километров. Горит, в основном, сухой лес.

Работу пожарных затрудняет сложная пересечённая местность с крутыми склонами.

[пожарный]:

«Мы начали операции, чтобы укрепить сделанное нашими коллегами, но огонь перешёл черту, и теперь охватывает область с большим количеством валунов и рыхлого материала. Сыплются раскалённые камни, и это опасно».

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Тенерифе – самый крупный остров Канарских остров. На прошлой неделе они были во власти тепловой волны. Погода сильно иссушила многие районы, что повысило риск лесных пожаров. Другие регионы Европы также пытаются справиться с последствиями палящих температур.

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