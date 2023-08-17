Сильный пожар на Тенерифе: пожарным мешает сложный ландшафт

На испанском острове Тенерифе борются с масштабным лесным пожаром. Он полыхает в горном национальном парке на..
Дата загрузки: 2023-08-17
За сутки огонь охватил 1800 гектаров территории. Периметр площади пожара увеличился до 22 километров. Горит, в основном, сухой лес.
Работу пожарных затрудняет сложная пересечённая местность с крутыми склонами.
[пожарный]:
«Мы начали операции, чтобы укрепить сделанное нашими коллегами, но огонь перешёл черту, и теперь охватывает область с большим количеством валунов и рыхлого материала. Сыплются раскалённые камни, и это опасно».
Тенерифе – самый крупный остров Канарских остров. На прошлой неделе они были во власти тепловой волны. Погода сильно иссушила многие районы, что повысило риск лесных пожаров. Другие регионы Европы также пытаются справиться с последствиями палящих температур.
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