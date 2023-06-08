Новый «химический камуфляж» от комаров изобрели учёные в Израиле. Они утверждают, что его радиус действия намного..

Новое средство от комаров с большим радиусом действия разработали в Израиле

[Джонатан Бобот, ведущий исследователь]:

«Мы разработали новый природный репеллент, который действует на большом расстоянии. Он намного эффективнее других репеллентов, которые работают точечно. Когда наносишь их на кожу, комары всё равно подлетают. Просто они не садятся на вас и не кусают».

Новый «химический камуфляж» от комаров изобрели учёные в Израиле. Они утверждают, что его радиус действия намного шире, чем у обычных спреев. При этом 99% москитов не осмелятся даже приблизиться к тому, кто его нанёс.

На разработку вещества ушло около трёх лет. Новый репеллент состоит из двух компонентов:

[Джонатан Бобот, ведущий исследователь]:

«Первый – это сам отпугиватель насекомых – индол. Он присутствует в цветах, поэтому у него хороший запах, что приветствуется. И мы комбинируем его с полимером, называемым целлюлозой – основным компонентом древесины. Соединяя их вместе, мы достигаем отпугивания на 99%».

Исследование показывает, что при нанесении тонкого слоя нанокристаллов целлюлозы на кожу человека комары садятся на неё на 80% реже.

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Если же добавить индол, эффективность значительно повышается.

Причём такая комбинация – совершенно новая для рынка репеллентов.

[Джонатан Бобот, ведущий исследователь]:

«Он предотвращает появление вашего запаха, который привлекает комаров. Затем он очень медленно высвобождает наш репеллент. Таким образом, он продлевает срок его защиты».

Для сотен тысяч людей по всему миру комары – не просто раздражающий фактор, но и смертельная угроза. Они переносят опасные заболевания. Например, малярию, от которой в 2017 году умерло 435 тысяч человек.

Новое средство от комаров планируют вывести на коммерческий рынок в течение года.

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