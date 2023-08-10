Мусор, насекомые, жара и тайфун: всемирный слёт скаутов пошёл не по плану

Более 40 тысяч подростков на Всемирном скаутском слёте в Южной Корее столкнулись с неожиданными проблемами: от..
Дата загрузки: 2023-08-13
Некоторые начали уезжать. Но вишенкой на торте стал надвигающийся тайфун. Именно он заставил покинуть злополучное мероприятие уже всех без исключения.
«Джамбори» стал первым международным слётом скаутов после пандемии. В нём приняли участие представители 155 стран.
Когда все собрались в лагере, в регионе установилась небывалая жара. Температура воздуха достигала 34 градусов. У подростков начались тепловые удары, и их кусали насекомые.
Организаторы пытались исправить ситуацию, но в итоге им пришлось признать, что они недостаточно хорошо подготовились.
Британцы были среди первых, кто решил отозвать своих скаутов, поскольку, по их словам, в лагере царила антисанитария, к тому же скауты постоянно были голодными.
[Мэтт Хайд, представитель скаутов Великобритании]:
«Мы хотели, чтобы они получили приятные впечатления. И, как мы считаем, там для них было недостаточно безопасно».
Бедствия на этом не закончились. Автобус, вывозивший швейцарских участников, попал в аварию. В итоге двое скаутов и пятеро местных жителей попали в больницу.
Впрочем, осталось место и для позитива. Покинув лагерь, многие скауты разъехались по другим городам Южной Кореи. Например, эта группа из Коста-Рики закончила тем, что научилась корейским танцам K-pop.
[Стефани Джонсон, скаут]:
«Поначалу скауты расстроились, поскольку хорошо проводили время в Сэмангыме. Но они также были очень рады продолжить программу здесь, в Сеуле».
Южная Корея выиграла право провести мероприятие ещё в 2017 году. Уже тогда возникали опасения, что проведение мероприятия на илистых отмелях будет проблематичным.
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