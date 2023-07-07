Японский ядерный регулятор одобрил сброс радиоактивной воды в океан

Агентство по ядерной безопасности Японии одобрило план по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан...

Агентство по ядерной безопасности Японии одобрило план по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан. Его разработала компания-оператор станции TEPCO. Она планирует сбросить более миллиона тонн отработанной жидкости.

Ранее Международное агентство по атомной энергии представило результаты своего двухлетнего исследования. Согласно ним, план Японии окажет незначительное воздействие на окружающую среду.

Сертификат Агентства по ядерной безопасности Японии стал последним шагом, который требовался для начала процесса сброса.

[Юнити Мацумото, сотрудник TEPCO]:

«Мы проведём техническое обслуживание, курс обучения операторов, а также аварийные учения, чтобы можно было безопасно сбрасывать воду в океан в течение длительного периода времени».

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На сброс воды потребуются десятилетия, с непрерывной фильтрацией и разбавлением.

TEPCO будет удалять из неё изотопы. Останется только тритий, который трудно отделить. Перед тем как сбрасывать воду, её будут разбавлять до тех пор, пока уровень трития не упадет ниже допустимого предела.

Между тем, правительство Южной Кореи также одобрило план Японии, заявив, что он соответствует международным стандартам.

[Пан Мун Гю, министр управления по координации госполитики]:

«На основе обзора плана очистки загрязнённой воды, представленного Японией, мы подтвердили, что общая концентрация радиоактивных материалов соответствует стандартам для сброса в океан. В случае с тритием был достигнут более низкий целевой уровень. Таким образом, план соответствует международным стандартам, включая стандарты МАГАТЭ».

Ранее Южная Корея, а также другие соседи Японии выражали обеспокоенность по поводу сброса радиоактивной воды.

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