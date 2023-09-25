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Телеканал NTD

В Австралии создали новый проект солнечной фермы

В Австралии создали новый проект солнечной фермы

Австралийка Димити разводит овец по соседству с фермой, на которой работают ветряные турбины. Именно они вдохновили..

Дата загрузки: 2023-09-26

В Австралии создали новый проект солнечной фермы
Австралийка Димити разводит овец по соседству с фермой, на которой работают ветряные турбины. Именно они вдохновили её на участие в новом проекте. Женщина вложила деньги в строительство солнечной электростанции в городе Гоулберн в 90 километрах от столицы Австралии.

[Димити Тейлор, овцевод]:
«Этот проект принадлежит общине. Это не какая-то крупная иностранная компания. Мы сами владельцы этого проекта и управляем им».

В солнечную электростанцию вложилось 300 местных жителей, основавших компанию Community Energy 4 Goulburn.

[Эд Саттл, вице-президент Community Energy 4 Goulburn]:
«Людям надоело бездействие властей на уровнях штата и страны в сфере возобновляемых источников энергии, поэтому они объединились».

Ферма будет состоять из 4500 солнечных панелей. Она станет первой в своём роде в Австралии, управляемой местным сообществом. При этом будет значительно меньше по площади по сравнению с другими солнечными электростанциями в регионе.

Правительство Нового Южного Уэльса выделило на проект полтора миллиона долларов.

[Димити Тейлор, овцевод]:
«Я очень надеюсь, что этой моделью смогут воспользоваться другие. Я чувствую, что этот проект прокладывает новый путь».

Владельцы солнечной фермы надеются, что к концу года смогут не только обеспечить себя электроэнергией, но и начать продавать излишки.

[Питер Уокер, мэр Гоулберна]:
«Другие небольшие города, расположенные поблизости, смогут сделать что-то подобное и получать доход».

Сегодня в Австралии имеется 145 компаний, которые занимаются развитием возобновляемых источников энергии и управляются общинами. Это втрое больше, чем в 2015 году.
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