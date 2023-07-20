Соляная пещера: в ОАЭ предлагают природные средства лечения

Большая искусственная соляная пещера в городе Эль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах предлагает посетителям альтернативные методы оздоровления.

Здесь проводят различные процедуры, в том числе и сеансы галотерапии. Это немедикаментозное лечение основано на применении искусственного микроклимата. Посетители вдыхают воздух, насыщенный хлоридом натрия.

[Ахед Адель, посетительница соляной пещеры]:

«Когда я прошла первый сеанс, почувствовала облегчение. Смогла заснуть и впоследствии прошла шесть сеансов. Затем я продлила свой пакет и очень полюбила такую терапию. Я чувствую, что состояние улучшается».

Некоторые приходят просто расслабиться, погружая в соль ноги или всё тело.

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[Али Хамад Абдельменем, посетитель соляной пещеры]:

«Честно говоря, я приехал сюда отдохнуть. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я страдал от одышки, побывал уже на нескольких сеансах».

Каменную соль сюда привезли из польского города Краков. Она содержит отрицательно заряженные ионизированные частицы соли, а также 84 микроэлемента и минералы. Некоторые врачи утверждают, что посещение пещеры улучшает дыхание, сон, помогает при кожных инфекциях и снимает стресс.

[Халед Ахмед, врач-натуропат]:

«К нам поступают больные с астмой, которым нужно шесть сеансов. Во время процедуры они вдыхают солевой аэрозоль из специального аппарата в течение 45 минут, затем проводится вторая ингаляция в течение 20 минут. Мы также принимаем людей, страдающих псориазом, экземой. Им нужно пройти 16 сеансов. Улучшение наступает уже с четвертого сеанса».

О полезных свойствах соляных пещер стало известно благодаря исследованиям польских врачей в ХIX веке. Они заметили положительное влияние соли на состояние кожи и дыхательных путей у соледобытчиков.

Однако многие врачи скептически оценивают преимущества этого метода лечения. Они считают, что его следует рассматривать как сопутствующую терапию к основному лечению.

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