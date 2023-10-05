Японский робот высотой 4,5 м готов к новым заданиям

Эта машина похожа на персонажа научно-фантастического фильма. Но такие роботы скоро могут стать реальностью. Их можно..

Эта машина похожа на персонажа научно-фантастического фильма. Но такие роботы скоро могут стать реальностью. Их можно будет купить почти за три миллиона долларов у токийского стартапа Tsubame Industries.

Он разрабатывал прототип последние два года. Робот высотой 4,5 метра отдалённо напоминает доспех из японского мультсериала «Гандам».

[Рё Ёсида, глава Tsubame Industries]:

«Япония действительно сильна в индустрии анимации, игр и робототехники, а также в автомобилях, поэтому я подумал, что было бы здорово создать продукт, который объединит все эти элементы в один».

Робота назвали ARCHAX в честь динозавра-археоптерикса. Внутри кабины на мониторах отображается то, что снимают наружные камеры. Так что пилот может без проблем маневрировать конечностями.

[Рё Ёсида, глава Tsubame Industries]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Такую машину можно будет применять в разных областях.

[Рё Ёсида, глава Tsubame Industries]:

«Его можно использовать при оказании помощи во время стихийных бедствий, а также для работы в космосе. Вместо того, чтобы использовать несколько роботов, мы хотели разработать многоцелевое рабочее оборудование, когда один робот может выполнять несколько задач».

В конце октября робота представят на выставке Japan Mobility Show. Позже Tsubame Industries планирует продать пять таких машин. Каждая будет стоить два миллиона 700 тысяч долларов.

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