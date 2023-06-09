Мурал Лионеля Месси нарисовали на доме в столице Албании

Бело-голубые полосы знакомой футболки уже украшают фасад одного из домов в Тиране. Но художнику Максимилиано Баньяско..

Бело-голубые полосы знакомой футболки уже украшают фасад одного из домов в Тиране. Но художнику Максимилиано Баньяско предстоит ещё много работы, прежде чем его шедевр будет завершён.

Он украшает стену студенческого общежития огромным муралом с изображением суперзвезды футбола Лионеля Месси. Рисунок будет иметь размеры 10 на 25 метров.

Для Максимилиано это не первое изображение Месси. Когда Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, в честь этого он нарисовал мурал Месси в Буэнос-Айресе.

Но теперь решил привезти футбольную икону и в Албанию.

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[Максимилиано Баньяско, художник]:

«Месси – лучший игрок в мире на данный момент, он считается лучшим игроком. Зачем рисовать его здесь? Думаю, что сегодня мир фанатеет от Аргентины из-за Месси. Мы выиграли чемпионат мира, и я видел, как все носят аргентинские футболки. Здесь я также видел детей в аргентинских футболках с надписью Месси».

В Албании сейчас как раз проходит Mural Fest-2023. Художники со всего мира приезжают в столицу, чтобы украсить стены красочными рисунками.

Сначала Баньяско предложил другую тему для своего рисунка. Но организаторы уговорили его нарисовать то, что действительно его вдохновляет.

[Хелидон Халити, организатор Mural Fest]:

«Я спросил его: кто твой герой? И он сразу сказал мне, что это Месси. Тогда я ответил, что ему нужно привезти Месси в Албанию».

Хотя Месси – аргентинец, это не мешает албанцам ценить его навыки.

[житель Тираны]:

«Всем нравится Месси. Теперь у нас будет возможность видеть его каждый день, встречаться с ним каждый день. Это, конечно, большое удовольствие, ведь известно, что албанский народ очень любит футбол». [житель Тираны]:

«Он победитель чемпионата мира прошлого года. Думаю, этот рисунок в Тиране – радость и для албанцев, и для Месси».

Недавно Лионель Месси объявил, что отправляется в США. 35-летний форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и переходит в «Интер Майами».

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