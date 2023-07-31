Уличные художники украшают картинами серые стены в столице Косово

Уличные художники преображают Приштину – столицу Косово. В рамках арт-фестиваля они украшают яркими картинами унылую бетонную..
Дата загрузки: 2023-07-31
По мнению организаторов фестиваля, серая стена создаёт впечатление, что Приштина ещё строится. Художники решили придать этому месту завершённый вид.
[Даниэль Шарон, художник из Великобритании]:
«Это выглядит позитивно. Картины привлекут много туристов. Множество людей, которые живут за пределами Приштины, приедут на это посмотреть». [Дизи, художница из Греции]:
«Мы участвуем в фестивале «Встреча стилей». Я приезжаю в Приштину уже во второй раз. Мне здесь нравится. Это удивительный фестиваль. И с каждым годом он всё лучше».
Фестиваль уличного искусства в Приштине длится три дня. В нём участвуют 100 художников из 28 стран.
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