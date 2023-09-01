Как и во всей Латинской Америке в Перу много бездомных собак, и их становится больше. По улицам также ходят «свободно бродячие», у которых есть хозяева, но собаки разгуливают самостоятельно. С бездомными животными часто жестоко обращаются, и многие погибают.
Обычно собаки ищут корм в мусоре, а там много стекла и металлических предметов. Считают, что их специально подбрасывают, чтобы собаки гибли. В Перу идёт борьба против жестокого обращения с животными даже на правительственном уровне.
Нескольких полицейских участков в городе Такна позаботились о бездомных собаках, установив дозаторы для корма и воды. Благодаря этому животные получают безопасную еду.
Первый такой раздаточный пункт установили в октябре 2017 года. Возле других полицейских участков Перу, включая участок в округе Монсефу, тоже появились подобные устройства. Смотрите видео.
Подобным способом кормят бездомных собак и кошек в Стамбуле. Там установили автоматы для сбора пластиковых отходов. Когда использованная бутылка из-под воды попадает в автомат, он выдаёт корм для животных. Людям такой подход нравится, и они подкармливают животных.
Как заботятся о бездомных собаках на улицах Перу и Турции
Как и во всей Латинской Америке в Перу много бездомных собак, и их становится больше. По улицам также ходят «свободно бродячие», у которых есть хозяева, но собаки разгуливают самостоятельно. С бездомными животными часто жестоко обращаются, и многие погибают.