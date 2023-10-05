Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российские юношеские сборные до чемпионатов мира. В конце сентября такое же..

Юношеские сборные по футболу РФ смогут участвовать в чемпионатах мира ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российские юношеские сборные до чемпионатов мира. В конце сентября такое же решение принял и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Правда, есть оговорки. Команды смогут выступать под названием «Российский футбольный союз». Играть нужно будет без флага, гимна, национальной формы и экипировки. Форма должна быть нейтральных цветов. Об этом сказано в официальном заявлении ФИФА.

Как добавили в Международной федерации футбола, остальные ограничения пока остаются в силе.

При этом, после решения УЕФА футбольные организации Украины, Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии отказались играть с российскими спортсменами.

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ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях в прошлом году. А в начале этого года УЕФА также решил перенести проведение Суперкубка по футболу из Казани в Афины.

Ещё одно условие: юношеские сборные должны пройти квалификацию через чемпионат Европы. Это означает, что на ЧМ среди юношей до 17 лет в Индонезии сборная России не приедет, поскольку он начинается уже 10 ноября. А вот российские футболистки уже смогут посоревноваться в Чемпионате мира по футболу в 2024 году в Доминикане.

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