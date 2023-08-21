Испания впервые победила в Чемпионате мира по футболу среди женщин, обыграв в финале Англию со счётом..

Испания обошла Англию в финале Чемпионата мира по футболу среди женщин

Испания впервые победила в Чемпионате мира по футболу среди женщин, обыграв в финале Англию со счётом 1:0.

Капитан Ольга Кармона забила единственный гол на 29-й минуте после того, как Англия потеряла мяч в центре поля.

Испанские болельщики собрались в Мадриде, где на большом экране транслировали матч.

Когда судья дал финальный свисток, болельщики «Красных фурий» не могли сдержать эмоций.

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[болельщица]:

«Мы заслужили это ради женского футбола, ради женской истории. Мы должны продолжать прилагать усилия. Нам тяжело заполнять стадионы, теперь будет иначе».

Английские болельщики, наоборот, опечалены. Однако некоторые фанатки «Трёх львиц» надеются на победы в будущем.

[болельщица]:

«Опустошены, абсолютно опустошены. Но всё равно я ими очень горжусь. Думала, что они выиграют битву и вернутся домой с высоко поднятой головой. Это произойдёт, это обязательно произойдет в следующий раз. Через четыре года мы победим».

На финал, который проходил на стадионе «Австралия» в Сиднее, прибыло более 75 тысяч болельщиков.

Это девятый глобальный женский чемпионат. Его совместно организовали Австралия и Новая Зеландия. Он также впервые прошёл в Южном полушарии.

Кроме того, обе команды впервые выступали в финале ЧМ среди женщин.

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