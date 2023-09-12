Уникальный дом престарелых по традициям аборигенов открыли в Австралии

Костёр с котелком, в котором готовятся народные лекарственные средства, и свободно гуляющая собака. Это дом престарелых..
Дата загрузки: 2023-09-13
Костёр с котелком, в котором готовятся народные лекарственные средства, и свободно гуляющая собака. Это дом престарелых в Австралии. Находится на востоке полуострова Арнем-Ленд в городе Нуланбеи.
Здесь всё – в традициях аборигенных народов.
[Рози Брин, сотрудница дома престарелых]:
«Мы стараемся сделать его похожим на дом. Это их дом – настолько домашний, насколько это возможно. Они вместе жгут костры, у них есть домашние животные».
Проект придумали и реализовали местные жители из племени йолнгу. На это ушло 20 лет.
Они хотели помочь пожилым соплеменникам, которым последние годы жизни приходится проводить в больницах вдали от родственников и родных посёлков. Аборигенам это очень тяжело.
[Робин Мунунгурр, советник по культуре]:
«Они скучают по своим семьям. Они умирают там, а их семья здесь, на востоке Арнем-Ленда. Они переживают и спрашивают, почему их увезли».
Дом престарелых называется «Ютживала Дживар». В переводе с местного языка это «Маленький рай». Причём заведение принимает не только представителей коренных народов.
[Дейзи Гонигулу Бураррвана, жительница дома престарелых]:
«Я считаю, что здесь очень хорошо. Все заботятся о нас – о мужчинах и о женщинах. Коренные и некоренные жители здесь все вместе».
Племя йолнгу – исконные жители северо-восточной части Арнем-Ленда. Оно состоит из нескольких отдельных групп, которые говорят на разных языках и диалектах. Но в целом у них общие черты в хозяйственном и культурном образе жизни.
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