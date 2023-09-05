В Перу нашли место поклонения доиспанского периода

Интересная находка на севере Перу. Перуанские и японские археологи обнаружили древнее место поклонения предкам.

[Синья Ватанабе, археолог]:

«Археологический объект Терлен-Ла-Бомба расположен в средней части долины Джекетепеке. Он относится к империи Уари и был построен в период с 800-го до 1000-го годов нашей эры».

Это место находится в регионе Кахамарка, который граничит с Эквадором. Здесь нашли человеческие останки и погребальные камеры. В каждой – по два уровня, а также ниши для подношений. Артефакты включают чёрную церемониальную посуду культуры уари, керамические музыкальные инструменты и медные застёжки. Есть и женские изображения.

[Синья Ватанабе, археолог]:

«Мы нашли керамику различных культур, например, культур уари, сикан, кахамарка, чиму и других. Так что это место характеризуется культурным разнообразием. Мы также обнаружили погребальную камеру, но она не для представителей элиты. Она была предназначена для группы людей».

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Исследования показывают, что это место было одним из крупнейших поселений в этом районе и занимало 24 гектара.

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