10-летний боливиец судит футбольные матчи

Боливиец Эрик Кальехас намного ниже игроков на этом футбольном поле в пригороде Эль-Альто. Но здесь его..

[Эрик Кальехас, футбольный судья]:

«Всё началось потому, что меня вдохновила работа моего папы. Мне очень интересно то, чем он занимается».

Боливиец Эрик Кальехас намного ниже игроков на этом футбольном поле в пригороде Эль-Альто. Но здесь его уважают и слушаются. Эрику 10 лет, и в таком юном возрасте он уже судит матчи.

Отец Эрика – профессиональный рефери. Сейчас передаёт знания сыну.

[Рамиро Кальехас, футбольный судья]:

«По выходным я выхожу судействовать с маленьким коллегой – моим сыном Эриком Себастьяном Кальехасом. Я горжусь им, и меня переполняют чувства, потому что судейские навыки у него в крови».

Первым опытом для Эрика стало судейство во время матча женских футбольных команд.

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[Эрик Кальехас, футбольный судья]:

«Мы ездили в маленький город. Там просили, чтобы приехали трое судей, а папа сказал, что приедут четверо. Был чемпионат среди женщин, и отец попросил меня судить».

Сейчас юный рефери набрался опыта и судит матчи мужских команд. Футболисты считают Эрика талантливым от природы.

[Беймар Танкара, футболист]:

«Сразу видно, что у него характер. Он бегает, что-то делает и не боится, даже если люди кричат. У него есть характер. Думаю, он рождён, чтобы стать судьёй».

Эрик мечтает судить матчи на крупных чемпионатах, включая международные.

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