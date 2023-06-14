Как тренируется кинологическое подразделение Австралии

Эта собака – не обычный домашний питомец. Это сотрудник Австралийской федеральной полиции. Сегодня он тренируется в..
Дата загрузки: 2023-06-15
Сегодня он тренируется в специально оборудованном доме.
Его миссия в том, чтобы найти спрятанную контрабанду.
Как только у него получается – он садится. Это знак для инструктора, что задача выполнена.
[Джоэл Голдринг, кинолог]:
«Всегда есть задачи, над которыми мы работаем, поэтому нужны постоянные тренировки».
Кинологическое подразделение полиции может найти всё что угодно.
[Джоэл Голдринг, кинолог]:
«У нас есть собаки, которые специализируются на валюте, огнестрельном оружии, взрывчатых веществах, наркотиках и разные технологические вещи».
[Люк Нэпьер, детектив]:
«У нас нет возможности заглянуть в каждую сумку, однако наши собаки умеют обнаруживать запрещённые вещества, спрятанные в предметах. Их способности помогают нам ускорить расследование».
Как и остальные офицеры, собаки работают каждый день.
Когда не нужно отправляться в аэропорт для патрулирования или вести расследование, они осваивают новые навыки.
В том числе и те, которые связаны с новейшими технологиями.[Джоэл Голдринг, кинолог]:
«Они ищут такие вещи, как сим-карты, телефоны, какие-то скрытые гаджеты. Поскольку мир становится кибернетическим, нам нужна возможность искать технологии».
Ну а после долгого рабочего дня всегда найдётся время для весёлых игр и отдыха.
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