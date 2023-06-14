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Как тренируется кинологическое подразделение Австралии

Как тренируется кинологическое подразделение Австралии

Эта собака – не обычный домашний питомец. Это сотрудник Австралийской федеральной полиции. Сегодня он тренируется в..

Дата загрузки: 2023-06-15

Как тренируется кинологическое подразделение Австралии
Эта собака – не обычный домашний питомец. Это сотрудник Австралийской федеральной полиции.

Сегодня он тренируется в специально оборудованном доме.

Его миссия в том, чтобы найти спрятанную контрабанду.

Как только у него получается – он садится. Это знак для инструктора, что задача выполнена.

[Джоэл Голдринг, кинолог]:
«Всегда есть задачи, над которыми мы работаем, поэтому нужны постоянные тренировки».

Кинологическое подразделение полиции может найти всё что угодно.

[Джоэл Голдринг, кинолог]:
«У нас есть собаки, которые специализируются на валюте, огнестрельном оружии, взрывчатых веществах, наркотиках и разные технологические вещи».

[Люк Нэпьер, детектив]:
«У нас нет возможности заглянуть в каждую сумку, однако наши собаки умеют обнаруживать запрещённые вещества, спрятанные в предметах. Их способности помогают нам ускорить расследование».

Как и остальные офицеры, собаки работают каждый день.

Когда не нужно отправляться в аэропорт для патрулирования или вести расследование, они осваивают новые навыки.

В том числе и те, которые связаны с новейшими технологиями.

[Джоэл Голдринг, кинолог]:
«Они ищут такие вещи, как сим-карты, телефоны, какие-то скрытые гаджеты. Поскольку мир становится кибернетическим, нам нужна возможность искать технологии».

Ну а после долгого рабочего дня всегда найдётся время для весёлых игр и отдыха.
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