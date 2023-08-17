Не менее 106 погибших: на острове Мауи продолжается поисковая операция после пожара

Военнослужащие армии и национальной гвардии США оказывают помощь гавайским спасательным службам. На острове Мауи продолжается поисковая операция после смертоносных лесных пожаров. Они буквально уничтожили курортный город Лахайна, убив не менее 106 человек.

Огонь пришёл с пастбищ за городом и несколько часов выжигал всё на своём пути на площади в 13 квадратных километров. Многих местных жителей он застал врасплох. В целом уничтожено 2200 зданий. Ущерб от стихии оценивают в 5,5 миллиарда долларов.

Люди говорят, что их не предупредили. Однако власти объяснили, почему не включили сирену.

[Герман Андая, глава Службы по чрезвычайным ситуациям]:

«Сирены используются в основном для оповещения о цунами. И именно по этой причине почти все они находятся на береговой линии. Люди знают, что, если звучит сирена, нужно бежать на возвышенность».

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У властей были опасения, что некоторые люди побегут в сторону холмов, где как раз бушевал огонь.

Сейчас местным жителям раздают еду, воду, одежду и необходимые медикаменты. На следующей неделе остров собирается посетить президент Джо Байден.

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