Не менее 106 погибших: на острове Мауи продолжается поисковая операция после пожара

Военнослужащие армии и национальной гвардии США оказывают помощь гавайским спасательным службам. На острове Мауи продолжается поисковая..
Дата загрузки: 2023-08-17
Огонь пришёл с пастбищ за городом и несколько часов выжигал всё на своём пути на площади в 13 квадратных километров. Многих местных жителей он застал врасплох. В целом уничтожено 2200 зданий. Ущерб от стихии оценивают в 5,5 миллиарда долларов.
Люди говорят, что их не предупредили. Однако власти объяснили, почему не включили сирену.
[Герман Андая, глава Службы по чрезвычайным ситуациям]:
«Сирены используются в основном для оповещения о цунами. И именно по этой причине почти все они находятся на береговой линии. Люди знают, что, если звучит сирена, нужно бежать на возвышенность».
У властей были опасения, что некоторые люди побегут в сторону холмов, где как раз бушевал огонь.
Сейчас местным жителям раздают еду, воду, одежду и необходимые медикаменты. На следующей неделе остров собирается посетить президент Джо Байден.
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