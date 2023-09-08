Трущобы Нью-Дели сносят бульдозерами в преддверии саммита «Большой двадцатки». Правительство премьера Нарендры Моди поставило перед собой..

В Индии готовятся к саммиту G20, снося трущобы и отлавливая бродячих собак

Трущобы Нью-Дели сносят бульдозерами в преддверии саммита «Большой двадцатки». Правительство премьера Нарендры Моди поставило перед собой задачу очистить улицы до приезда высокопоставленных гостей.

Трущобы в столице активно убирают последние месяцы. Около 50 таких районов снесли с апреля по конец июля.

А в августе Верховный суд принял постановление, что создание подобных стихийных поселений теперь незаконно. И максимум, на что могут надеяться люди, это то, что им дадут время на выселение.

Очищают улицы и от бродячих собак. Сотни животных выловили в последние дни. В работе принимают участие приюты для животных. Работники одного из них говорят, что к настоящему времени поймали более 230 собак.

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[работник приюта]:

«После саммита G20, который будет 10, 11 и 12 сентября, мы выпустим собак там, где их поймали».

В целом в Дели проживает более 60 тысяч бродячих собак. В основном их подкармливают местные жители. При этом собаки нередко нападают на людей.

В рамках подготовки к саммиту в Дели также закрыли некоторые базарчики и торговые ряды в старой части города. Впрочем, владельцы лавок говорят, что сообщения от правительства неоднозначные.

[владелец магазина]:

«Мы узнаем завтра, можно будет магазинам открываться или нет. Немного непонятно, как ограничат транспорт. Власти сказали, чтобы магазины были закрыты, и чтобы туристы, которые приехали на G20, свободно проходили через старый район Дели». [работник магазина]:

«Власти попросили нас закрыть магазин, но сказали, что, если хотите, можете открыться. Так что завтра мы ненадолго откроемся. Но в целом власти распорядились закрыть магазины по всему Дели».

В городе также усилили меры безопасности. На места направили тысячи военных и полицию. В центральных районах во время саммита планируют полностью ограничить торговлю и остановить общественный транспорт.

Двухдневный саммит начнётся 9 сентября. В Индию прибудут лидеры многих государств, включая президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

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