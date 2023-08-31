Австралия: мужчина управляет двумя парками дикой природы

Чад Стейплз – владелец и управляющий двух парков дикой природы в Австралии. Чад любит животных с детства. После школы пошёл работать в зоопарк.



«Я начинал как смотритель зоопарка на полставки, потом работал полный день. Пять лет был куратором зоопарка. Затем стал директором одного зоопарка, а через шесть лет ещё и другого».



Парк Featherdale и Mogo Wildlife Park находятся примерно в четырёх часах езды от Сиднея. В обоих парках представлены разнообразные виды животных. В одном из них – самая большая коллекция австралийских животных. В другом – только исчезающие виды.



Каждый день полон неожиданностей. «Когда работаешь с животными, не существует такого понятия, как обычный день… Моя обязанность – следить за тем, чтобы у них было всё необходимое», – рассказал Чад.



Когда год назад Австралию охватил пожар, Mogo Wildlife Park, оказался в опасности. Чад с коллегами успешно справились с огнём. Мелких животных Чад разместил в своём доме. В результате никто из животных не пострадал. Это только один из примеров заботы Чада о своих подопечных.



«Парки дикой природы – это прекрасные места для взаимодействия людей и животных. Для меня большая честь помогать им в этом», – сказал Чад.



В парке Featherdale проводят образовательные программы для детей и взрослых. Во время экскурсии можно ближе познакомиться с обитателями парка дикой природы и узнать об их жизни.

