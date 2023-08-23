Албания пытается справиться с крупным лесным пожаром недалеко от города Лак на западе страны. Задействованы армия..

От Албании до Турции: Европа продолжает бороться с лесными пожарами

Албания пытается справиться с крупным лесным пожаром недалеко от города Лак на западе страны. Задействованы армия и пожарные. Пламя угрожает жилым домам.

Согласно заявлению премьер-министра, огонь охватил огромную территорию с сосновым лесом, и это один из самых сильных лесных пожаров для страны в этом году.

Полиция показала видео ареста мужчины, которого подозревают в поджоге. Только в июле Албания обвинила 14 человек в разжигании лесных пожаров. Это в стране карается тюремным заключением на срок до 15 лет.

А в Турции из-за пожаров эвакуировали шесть деревень в северо-западной провинции Чанаккале. В тот же день огонь дошёл до жилых домов.

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В район направили восемь самолётов, 26 вертолётов, 180 водовозов и около 1100 пожарных.

Из-за бедствия приостановлено морское сообщение между Эгейским и Мраморным морями по проливу Дарданеллы. Узкий проход также соединяет Эгейское море с Чёрным и служит путём для судов между Европой и Азией.

А испанские пожарные уже неделю борются с огнём на Тенерифе. Им удалось спасти от стихии знаменитую обсерваторию Тейде.

[Рафаэль Реболо, глава Института астрофизики Канарских островов]:

«В течение 20 часов они неустанно боролись с огнём, защищая лабораторию и научные объекты. У них получилось. Они смогли защитить научные объекты. Наша инфраструктура не понесла значительного ущерба».

Пожар охватил более 14 000 гектаров территории в 12 муниципалитетах. Эвакуировали тысячи местных жителей.

Бушуют пожары и в Греции. Густой дым окутал деревни близ Афин.

[местный житель]:

«Огонь вспыхнул в четырёх-пяти местах одновременно. То есть вся деревня от востока до запада сразу загорелась. Мы такого раньше никогда не видели».

Борьбе со стихией мешает сильный ветер. На помощь прибыли команды из Румынии. Ожидается также помощь из Чехии, Хорватии, Германии и Швеции.

Пожары в Греции унесли жизни не менее 18 человек.

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