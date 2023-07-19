Австралийский моряк и его собака наконец ступили на сушу в мексиканском портовом городе Мансанильо. Позади месяцы,..

Австралийского моряка и его собаку спасли с лодки после месяцев в океане

Австралийский моряк и его собака наконец ступили на сушу в мексиканском портовом городе Мансанильо. Позади месяцы, проведённые в море.

54-летний Тимоти попал в шторм в Тихом океане, из-за чего вышло из строя коммуникационное оборудование на его катамаране. Его спасло мексиканское рыболовное судно.

[Тимоти Линдсей Шеддок, моряк]:

«Послушайте, я так благодарен капитану и этой рыболовной компании, которая спасла мне жизнь. Я жив, и я действительно не думал, что выживу. Так что спасибо, большое спасибо».

Моряк и его собака первоначально отплыли в апреле из мексиканского порта Ла-Пас, направляясь во Французскую Полинезию. Путь составлял примерно 6000 километров.

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Однако через несколько недель своего путешествия они попали в шторм.

[Тимоти Линдсей Шеддок, моряк]:

«Мне нравилось быть в море, мне нравилось быть там. Но когда там становится тяжело, то нужно выживать. А когда тебя спасают, ты понимаешь, что хочешь жить. Так что я очень благодарен».

Мужчина говорит, что пережил это испытание, питаясь сырой рыбой и собирая дождевую воду.

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