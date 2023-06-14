Отчёт: к гибели двух оппозиционеров Кубы в 2012 году причастны власти

Кубинские демократические активисты Освальдо Пайя и Гарольд Сеперо погибли от рук государственных агентов службы безопасности. К такому выводу пришла Межамериканская комиссия по правам человека.

Мужчины погибли в ДТП в 2012 году. В отчёте комиссии отмечается, что авария произошла по вине автомобиля службы безопасности Кубы. Он врезался в машину, где в тот момент находились Пайя и Сеперо. При этом виновным в их гибели назвали водителя, обвинив его в неосторожном вождении. С тех пор дело было закрыто.

В документе говорится, что власти Кубы нарушили права двух мужчин на жизнь, честь и свободу выражения мнений.

Оба погибших были в числе самых важных лидеров небольшой оппозиционной общины Кубы. До ДТП они подвергались насилию и преследованиям, а также получали угрозы. Кроме того, были попытки их убийства.

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Свой отчёт комиссия передала официальным лицам ещё 11 мая. Однако ответа на него пока не поступило.

Друзья, родственники и другие диссиденты, а также международные правозащитные организации давно обвиняют кубинские власти в том, что это они организовали аварию. При этом чиновники эти обвинения отрицают.

Межамериканская комиссия по правам человека – это автономная ветка Организации американских государств. Куба была исключена из организации в 1962 году. Её восстановили в членстве в 2009-м, однако она отказалась его возобновлять.

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