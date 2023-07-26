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Бывшие военные и госслужащие дрессируют собак, восстанавливая психическое здоровье

Бывшие военные и госслужащие дрессируют собак, восстанавливая психическое здоровье

Австралийка Келли Лингер начинает новый этап в своей жизни. И еженедельные визиты в центр спасения животных..

Дата загрузки: 2023-07-26

Бывшие военные и госслужащие дрессируют собак, восстанавливая психическое здоровье
Австралийка Келли Лингер начинает новый этап в своей жизни. И еженедельные визиты в центр спасения животных в городе Дарвин – именно то, что ей очень помогает.

[Келли Лингер, жительница Дарвина]:
«На прошлой неделе я уходила отсюда с самой широкой улыбкой на лице. Мне понравилось».

Более 30 лет она служила в Силах обороны Австралии. Но теперь решила уйти на пенсию и двигаться дальше.

[Келли Лингер, жительница Дарвина]:
«Такое изменение – большой стресс для многих военных и их семей. Даже если это было вашим решением».

Лингер не работала в течение шести месяцев по состоянию здоровья. Но теперь она нашла вескую причину выйти из дома: это собаки в приюте Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

[Келли Лингер, жительница Дарвина]:
«Ты больше не служишь, поэтому хорошо, когда можешь вернуть себе это ощущение цели и собственной значимости».

В Дарвине эта программа только началась. Однако она много лет работает в других штатах Австралии.

В рамках неё бывшие военные, ветераны, работники спасательных служб и рабочие с травмами могут дрессировать собак. Это необходимо, чтобы подготовить животных к усыновлению в семьи.

Многие участники программы говорят, что это помогает им поправить психическое здоровье.

[Маргарет Ричардс, тренер программы]:
«Наличие животного в вашей жизни даёт разные возможности выразить себя с точки зрения заботы о ком-то, с точки зрения того, что ты получаешь взамен».

В Дарвине проживает много сотрудников Министерства обороны, поэтому такая программа может принести большую пользу.

И собаки, которые нередко сталкивались с жестоким обращением в прошлом, также получают пользу и шанс обрести новых хозяев.
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