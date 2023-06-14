Красивые подводные кадры: морская жизнь возле Канарских островов

Подводные кадры сняли у берегов испанского острова Гран-Канария, чтобы показать разнообразие морского мира. Рядом с пляжем..

Подводные кадры сняли у берегов испанского острова Гран-Канария, чтобы показать разнообразие морского мира. Рядом с пляжем Аринага можно полюбоваться стайками лучепёрых рыб, морскими звёздами, скатами, морскими ангелами и другими подводными жителями.

Гран-Канария – третий по величине остров Канарских островов. Архипелаг находится в Атлантическом океане недалеко от северо-западного побережья Африки.

В акватории Гран-Канарии обитает 500 видов рыб, 80 видов млекопитающих и пять видов морских рептилий. Остров живёт главным образом за счёт сельского хозяйства и туризма. Путешественников привлекают не только пляжи, но и активный отдых, в том числе дайвинг.

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Каждый год на Гран-Канарию приезжают более двух миллионов человек. На острове их ждут курорты с красивыми пляжами. Их общая протяжённость – 60 километров.

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