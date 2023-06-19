Может ли картонная мама утешить малыша?

Японские родители придумали оригинальный способ утешить ребёнка, когда уходит мама.



Малыш всегда плакал, когда мама выходила из комнаты. Неджи Сато, oтец ребёнка, решил использовать фигуру мамы в полный рост во время её отсутствия. Родители поставили картонную фигуру у входа на кухню и оставили малыша одного. Создавалось впечатление, что мама наблюдает за ребёнком, пока он играет. 20 минут малыш спокойно играл, оглядываясь на фигуру.



Отец использовал и другую фигуру мамы, стоящей на коленях, – тоже в натуральную величину. Мама на изображении улыбалась, и, казалось, готова поиграть с сыном.

Конечно, муляжи не заменят живого человека, но некоторое время помогают малышу чувствовать, что мама рядом.