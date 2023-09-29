Девушка нашла старые краски в сарае, а теперь ей платят тысячи долларов за портреты

Во время карантина нельзя было выходить из дома. 14-летняя британка Макензи Бирд стала искать, чем заняться.



В сарае она нашла старые акриловые краски и мольберт. Девочка решила написать портрет дедушки. Она рисовала и раньше, но портреты никогда не писала. Тонких кистей не было, поэтому она обрезала найденные.

«В сарае было темно, пыльно, и не было света, поэтому, когда я работала зимой, приходилось подсвечивать мобильным телефоном», – вспоминает Макензи.



Художница искала фото людей для портретов в интернете. Одна из её работ – портрет соседа Джона Такера. Идею его нарисовать подала мама художницы. Однажды она спросила Джона, можно ли его сфотографировать, чтобы нарисовать. Мужчина согласился. Девочка рассказала: «У него удивительное доброе лицо, поскольку он сам добрый». Она писала портрет с фотографии за три недели.



Соседу Джону и его родственникам портрет очень понравился. Отец художницы сказал, что дочка «уловила суть характера человека» и в картине отражена его душа.



Учительница рисования отправила портрет Джона на национальный конкурс для художников-любителей в возрасте от 5 до 19 лет. Его отобрали для выставки из 32 000 представленных на конкурс картин. Выставка проходила в Королевской академии.

Работами художницы заинтересовались любители искусства на Ближнем Востоке, в США и Великобритании. Три портрета уже проданы. За один из них предложили более 13 000 долларов.



Живопись лишь – одно из увлечений Макензи. Она играет в хоккей за сборную Уэльса, увлекается футболом и нетболом.



«Я пока точно не знаю, чем буду заниматься дальше. Я очень люблю школу и спорт. Я бы хотела, чтобы в моём будущем было искусство, как и многое другое», – поделилась Макензи.