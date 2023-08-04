История бельчонка, которому маму заменила кошка

Датчанин Декан Андерсон смотрел в окно в своей квартире. Он увидел, как бельчонок сорвался с крыши и упал на землю. Мужчина пошёл посмотреть: нужна ли помощь малышу.



Подойдя ближе, он увидел маму-белку. Она попрыгала вокруг бельчонка и убежала. Мужчина решил, что зверьку нужна помощь, и забрал раненного детёныша домой.



В квартире Декана жили кот по кличке Тигр и кошка Коко. Когда мужчина принёс бельчонка домой, кот гулял на улице, а Коко была в квартире. Она с любопытством смотрела на бельчонка.



Пока Декан разговаривал по телефону с ветеринаром, Коко приблизилась к малышу. К удивлению Декана, кошка обнюхала и облизала бельчонка. С этой минуты она взяла на себя роль приёмной мамы.

На приёме у ветеринара выяснилось, что травмы бельчонка не опасны для жизни. Мужчина стал заботиться о малыше, и тот быстро привык новому дому. Бельчонка назвали Тинтин.

Хотя Тинтин выздоровел, его нельзя было выпускать в дикую природу, поскольку он не смог бы там выжить. Декан решил оставить бельчонка у себя. Но держать белок дома в Дании запрещено, поэтому мужчине пришлось потратить немало времени, чтобы узаконить право присматривать за бельчонком.



Титнтин вырос и полюбил играть с двумя детьми Декана. За бельчонком всё также присматривала Коко. В возрасте пяти лет Коко умерла во сне. Вся семья тяжело переживала утрату, и бельчонок тоже. После этого роль Коко взял на себя кот. С тех пор Тигр и Тинтин неразлучны.

