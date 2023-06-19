Ураганы и торнадо: юг США восстанавливается после непогоды

В Техасе продолжают расчищать завалы после разрушительного торнадо. Смерч прошёл по северу штата, убив не менее..

В Техасе продолжают расчищать завалы после разрушительного торнадо. Смерч прошёл по северу штата, убив не менее трёх человек.

На кадрах с беспилотника видны последствия стихии в городе Перритон: поваленные деревья и груды обломков. Разрушены десятки домов. Также повреждена местная инфраструктура.

[Иззи Лома, житель Перритона]:

«Я просто сидел в своей гостиной и смотрел телевизор. И тут мой отец посмотрел в окно и сказал, что облака какие-то странные. Я встал, выглянул в окно и увидел, что в воздухе летают обломки и деревья. Я позвал брата. В этот момент отключился свет. Он сказал, что нужно идти. Мы вышли и увидели настоящий торнадо прямо рядом с нашим домом. Наш дом не задело, но мы еле успели спрятаться». [Лаура Пина, жительница Перритона]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В местную больницу в Перритоне за помощью обратилось более 100 человек, получившие лёгкие и серьёзные травмы.

В целом разрушительные ветры пересекли весь юг США: от Техаса до Джорджии. Во Флориду они принесли дожди, а в Миссисипи – ураганы, которые валили деревья, повреждали дома и уносили автомобили с трасс. В общей сложности в результате непогоды погибло пять человек.

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